Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Экс-министру", который работал на РФ, выдвинули подозрение

Пятница, 5 января 2018, 17:08
Экс-министру, который работал на РФ, выдвинули подозрение

Бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому, работавшему после аннексии полуострова Россией, сообщили о подозрении.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Михальчевскому уже сообщили о подозрении. Он его подписал", - сказала она.

Тихончик уточнила, что его подозревают в государственной измене - ст 111 УК Украины.

На уточняющий вопрос, будут ли его задерживать до избрания судом меры пресечения, она отметила: "Не будут задерживать до решения суда об избрании меры пресечения – содержание под стражей".

Как известно, статья 111 УК исключает возможность любой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. "Республики Крым" Петра Михальчевского и проводит обыск в месте его проживания.

Петр Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 уже после незаконной аннексии Крыма Россией.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Оксана Коваленко, УП
Темы: Крымпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
Все новости...
Реклама: