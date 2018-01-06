Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter: Аккаунты мировых лидеров, таких как Трамп, имеют особый статус

Суббота, 6 января 2018, 01:15

Соцсеть Twitter сообщила, что учетные записи, принадлежащие мировым лидерам, имеют особый статус и отклонила призывы пользователей удалить аккаунт президента США Дональда Трампа.

Об этом идет речь в сообщении опубликованном в корпоративном блоге компании.

Споры по поводу твитов Трампа разразились после того, как он написал, что у него "гораздо большая" и "более мощная" ядерная кнопка, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Критики Трампа считают, что твит и постоянное присутствие Трампа в сети угрожают миру и нарушают правила Twitter, запрещающие угрозы насилием. Как сообщает Reuters, в среду некоторые пользователи протестовали около штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

Twitter ответил в своем сообщении, что даже если он заблокирует мирового лидера, это не заставит его  замолчать.

"Блокирование мирового лидера в Twitter или удаление их противоречивых твитов скроет важную информацию, которую люди должны видеть и обсуждать. Это также не заставит этого лидера замолчать, но, конечно, будет препятствовать необходимой дискуссии вокруг его слов и действий", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что она просматривает твитты мировых лидеров и соответствующим образом применяет свои правила, оставляя открытой возможность, что некоторые материалы, размещенные ими, могут быть удалены.

В компании добавили, что ни один аккаунт не влияет на решения соцсети.

"Мы упорно работаем, чтобы оставаться беспристрастным, имея в виду интересы общества", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсетиТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
соцсети
Минобороны просит о "тишине" в Телеграмме: "После новостей с фронта враг сразу накрывает наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЭС": как украинцы реагируют на угрозу теракта
Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям
Последние новости
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
Все новости...
Реклама: