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КНДР склоняется к участию в зимней Олимпиаде

Суббота, 6 января 2018, 22:51
КНДР склоняется к участию в зимней Олимпиаде

Северная Корея заявила о намерении принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сказал представитель КНДР в Международном олимпийском комитете (МОК) Чан Ун, передает DW со ссылкой на AP.

По его словам, на Олимпиаде, вероятно, выступит пара по фигурному катанию.

Отмечается, что фигуристы Рём Де Ок и Ким Чжу Сок являются единственными спортсменами из КНДР, которые прошли квалификацию для участия в соревнованиях. В феврале 2017 года дуэт завоевал бронзовую медаль на Зимних азиатских играх в японском Саппоро.

Как известно, ранее КНДР приняла предложение Южной Кореи провести переговоры на высоком уровне на ближайшей недели.

Сообщается, что встреча будет посвящена возможному участию спортсменов из КНДР на Олимпийских играх-2018, которые в феврале стартуют в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Ким Чен Ын объявил о намерении направить делегацию КНДР на Олимпийские игры.

Он заявил о необходимости для Северной и Южной Кореи решить проблемы между собой без посторонней помощи.

"Мы готовы предпринять необходимые шаги для этого, в том числе отправить нашу делегацию на Олимпиаду в Южной Корее. И ради этого власти Северной и Южной Кореи могли бы экстренно встретиться", - подчеркнул лидер КНДР.

"Пришло время для севера и юга сесть, самостоятельно, серьезно и открыто обсудить улучшение межкорейских отношений", - отметил Ким Чен Ын.

Темы: КНДРЮжная КореяОлимпиада
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