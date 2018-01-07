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На Донбассе за год разминировали почти 26 тысяч гектаров

Воскресенье, 7 января 2018, 03:29
На Донбассе за год разминировали почти 26 тысяч гектаров

В 2017 году взрывотехники провели разминирование в Донецкой и Луганской областях на площади почти 26 тысяч гектаров, обезвредив около 326 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 1 января группы разминирования Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли мероприятия по разминированию на территории почти 26 тысяч гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 000 взрывоопасных предметов", - говорится в заявлении.

"За этот период очищено более 1100 километров дорог и почти 18 километров железнодорожных путей. Специалисты проверили 106 объектов", - подчеркнули в Министерстве обороны.

"К работам привлекались также неправительственные организации, которые в течение прошлого года принимали участие в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-службе.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 2017 год зафиксировала на Донбассе более 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, от которых погибло 85 человек.

Темы: ДонбассГСЧСМинобороны
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