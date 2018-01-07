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В рождественскую ночь у храмов дежурили более 18 тысяч правоохранителей

Воскресенье, 7 января 2018, 15:08

В рождественскую ночь правопорядок у храмов обеспечивали более 18 тысяч работников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Департамент коммуникации МВД.

"Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тысяч работников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тысяч правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов ", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

В эту ночь правоохранители не зафиксировали серьезных нарушений публичной безопасности и порядка.

Украинская правда

Темы: МВДполицияНацсовет
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