Россия грозится выйти из ВТО, если проиграет миллиардный иск ЕС

В России грозятся выйти из Всемирной торговой организации в случае проигрыша иска Евросоюзу относительно запрета на экспорт свинины.

Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, передают "РИА Новости".

В иске ЕС требует взыскать с России по 1,4 млрд евро за каждый год запрета.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", - заявил Калашников.

Как известно, Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией.

ЕС требует признать незаконным запрет на экспорт свинины, введенный еще в начале 2014 года. Этот запрет, принятый еще до обострения отношений РФ с миром, объяснялся необходимостью защиты от эпидемии африканской чумы свиней.