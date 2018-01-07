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Россия вмешивается в президентские выборы в Мексике: Макмастер

Воскресенье, 7 января 2018, 23:38
Россия вмешивается в президентские выборы в Мексике: Макмастер

Российское правительство запустило сложную кампанию по влиянию на президентские выборы в в Мексике.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Герберт Макмастер, пишет Reuters.

По его словам,  уже есть доказательства вмешательства России в мексиканские президентские выборы, намеченные на июль.

"Мы поняли, что это действительно сложная попытка поляризовать демократические общества и сообщества, настроить их друг против друга", - сказал Макмастер в ранее не известной видеозаписи от 15 декабря, которую был опубликовал в Twitter репортер мексиканской ежедневной газеты Реформа.

"Вы уже на самом деле видели первые признаки этого в президентской кампании в Мексике", - сказал Макмастер, но не уточнил, как Россия пытается влиять на выборы.

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа добавил, что правительство США обеспокоено использованием Россией современных кибер-инструментов для пропаганды и дезинформации.

В июле Мексика выберет нового президента. Согласно опросам общественного мнения, лидером в президентской гонке является бывший мэр Мехико Андерс Мануэль Лопес Обрадор, который руководит антикоррупционной платформой.

Некоторые аналитики считают его фаворитом Кремля, учитывая освещение его деятельности в финансируемых правительством РФ СМИ, таких как Спутник и Россия сегодня, в положительном свете.

Как известно, Кремль неоднократно отрицал обвинения со стороны американских спецслужб и других о вмешательстве в иностранные выборы.

Темы: РосcияпропагандаСШАвиборы
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