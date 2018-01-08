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АТО: На Рождество боевики все же применили минометы, есть потери

Понедельник, 8 января 2018, 06:22
АТО: На Рождество боевики все же применили минометы, есть потери

Почти сутки продержалось Рождественское перемирие, но вечером враг сорвал договоренности, применив минометы и стрелковое оружие у Верхнеторецкого.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецком. Здесь оккупанты выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

В штабе отметили, что украинские военные огонь не открывали. При этом сообщается, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Военные сообщают, что раненого оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.

В то же время, в соцсети facebook лидер националистического движения "Карпатская сечь" Тарас Деяк сообщил, что 7 января в зоне АТО от пулевого ранения погиб военнослужащий из Береговщины, с. Батрадь, Гринь Василий Сергеевич 1997 года рождения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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