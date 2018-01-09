Из США могут депортировать 200 тысяч сальвадорцев
В Белом доме решили депортировать из США около 200 тысяч граждан Сальвадора, которые находились там по программе статуса временно защищенных лиц
Об этом сообщает ВВС.
8 января администрация Трампа распорядилась снять с граждан Сальвадора статус временно защищенных лиц, который им предоставили в 2001 году после серии землетрясений.
До 9 сентября 2019 граждане этой страны обязаны покинуть территорию США или найти законный путь остаться, в противном случае они будут принудительно депортированы.
Сторонники такого решения в Белом доме считают, что условия в Сальвадоре стали приемлемыми для возвращения людей, и напоминают, что программа принималась в качестве временной меры.
Также в администрации Трампа подчеркивают, что многие из тех сальвадорцев, которые едут в США, являются членами организованной преступной группировки MS-13.
Ранее Белый дом отменил действие подобных программ для граждан Гаити, Судана и Никарагуа.