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Американский военный спутник не вышел на орбиту

Вторник, 9 января 2018, 06:39

Стратегическое командование США заявило, что не фиксирует на заданной околоземной орбите новый военный спутник, который запустили накануне.

Об этом со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации сообщает Bloomberg.

По информации агентства, после пуска ракеты возникли проблемы с ее второй ступенью и спутник был потерян. Некоторые источники утверждают, что ракета со спутником упала в океан.

В то же время представитель SpaceX заявил, что, по результатам проведенного анализа, ракета работала в штатном режиме.

"Сейчас проводится расследование, однако нет признаков саботажа или иного вмешательства в процесс запуска спутника", - подчеркнул он.

Как известно, американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, назначение держится в секрете.

Запуск Zuma был запланирован на ноябрь 2017 года, однако несколько раз откладывался.

Темы: космосСША
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