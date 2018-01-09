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АТО: С начала "рождественского перемирия" ВСУ впервые открыли огонь

Вторник, 9 января 2018, 14:22

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО были ранены трое военнослужащих Вооруженных сил, боевики применяли запрещенное вооружение.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Захватчик, по-прежнему продолжал игнорировать установленный режим прекращения огня, увеличив по сравнению с предыдущими сутками количество и интенсивность вооруженных провокаций", - сказал он.

По словам спикера, боевики обстреливали позиции ВСУ, в частности, с минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружение БМП и гранатометов.

Мотузяник добавил, что поскольку "действия оккупантов угрожали жизни и здоровью военнослужащих Вооруженных Сил Украины", они были вынуждены впервые с начала новогодне-рождественского перемирия "адекватно на них отвечать".

Он добавил, что не погиб ни один военнослужащий, однако неподалеку от Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Всего за прошлые сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов позиций ВСУ.

В частности, на Луганском направлении впервые за последние несколько дней состоялся довольно длительный вражеский обстрел.

"Более 4 часов незаконные вооруженные формирования осуществляли огневой влияние на наших воинов, которые удерживают позиции на Светлодарской дуге", - сказал представитель Минобороны.

"За это время в окрестностях Луганского пророссийские силы выпустили 47 мин калибра 120-мм по оборонным укреплениям подразделений Вооруженных Сил Украины. В районе Светлодарска боевики вели интенсивные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - добавил он.

На Донецком направлении российско-оккупационные силы среди дня дважды устраивали обстрелы из пехотного вооружения оборонных укреплений украинских войск на подступах к Новотроицкому.

"В частности, противник здесь прицельно использовал снайперский огонь. Эти враждебные провокации продолжались, с некоторым периодом затишья, более 2 часов", - сообщил Мотузяник.

Он отметил, что днем ​​"российские наемники" применяли по защитникам Павлополя тяжелые 120-мм минометы, выпустив по украинским защитникам 6 снарядов, а позже активизировались неподалеку Талаковки, где вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о так называемом "рождественское перемирье" и прекратить огонь с севера 23 декабря.

Украинская правда
Темы: АТОВооруженные силы
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