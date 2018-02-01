ВСУ взяли под контроль населенный пункт "серой зоны"

Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка, что на Луганщине, которая два года находилась в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и террористов.

Об этом сообщает "Военное телевидение".

"В деревню мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов", - рассказал один из украинских военнослужащих.

"Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться дальше, понемногу, но не останавливаясь", - добавил он.

Как сообщает "Военное телевидение", сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают посильную помощь. По данным переписи 2001 года, в селе проживало 124 человека.