ВСУ взяли под контроль населенный пункт "серой зоны"

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Четверг, 1 февраля 2018, 00:35

Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка, что на Луганщине, которая два года находилась в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и террористов.

Об этом сообщает "Военное телевидение".

"В деревню мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов", - рассказал один из украинских военнослужащих.

"Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться дальше, понемногу, но не останавливаясь", - добавил он.

Как сообщает "Военное телевидение", сейчас в селе осталось менее 20 жителей, которым военные оказывают посильную помощь. По данным переписи 2001 года, в селе проживало 124 человека.

Темы: АТО Донбасс Луганская область
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