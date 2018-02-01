Антикоррупционный суд и повышение цены на газ: В МВФ назвали условия финансирования

В Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, целью внедрения рыночных цен на газ является избежание искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйств и отдельно для промышленности.

"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорейшем их выполнении", - сказал Люнгман.

Он отметил, что также необходимо удержание инфляции, положительно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Люнгман добавил, что сейчас международные резервы Украины выросли на $ 6,5 млрд - до $19 млрд, однако необходимо наращивать их и в дальнейшем - до $ 30 млрд, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Кроме того представитель МВФ призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост производительности труда, поскольку чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.

Сообщалось, что Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.

Читайте также: Цена на газ: удар по карманам украинцев или развод с МВФ

Читайте также: Что требует МВФ: полный текст письма из Вашингтона на Банковую