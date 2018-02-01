Климкин о польском законе: идея признать нации преступными ведет в никуда

Украина не воспринимает языка запретов и ограничений, но готова к объективному диалогу с Польшей.

Так министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на принятый польским Сенатом закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии", - написал министр в своем Twitter.

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 лютого 2018 р.

Климкин считает, что введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. "Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - добавил министр.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по поводу упомянутого закона. Готовы вести объективный диалог и совместно изучать факты, а не мифы", - отметил Климкин.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Европейская правда