Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин о польском законе: идея признать нации преступными ведет в никуда

Четверг, 1 февраля 2018, 13:35
Климкин о польском законе: идея признать нации преступными ведет в никуда

Украина не воспринимает языка запретов и ограничений, но готова к объективному диалогу с Польшей.

Так министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на принятый польским Сенатом закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии", - написал министр в своем Twitter.

Климкин считает, что введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. "Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - добавил министр.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по поводу упомянутого закона. Готовы вести объективный диалог и совместно изучать факты, а не мифы", - отметил Климкин.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Европейская правда

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Польша
Страны Балтии и Польша призвали Беларусь прекратить пособничество России в войне против Украины
Президент Польши назначил дату парламентских выборов
Польща заявила про нову кампанію із шантажу мігрантами з боку Білорусі та Росії
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: