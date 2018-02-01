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На киевском "Квазаре" добывали криптовалюту для боевиков – Матиос

Четверг, 1 февраля 2018, 14:48
На киевском Квазаре добывали криптовалюту для боевиков – Матиос

Правоохранители изъяли на предприятии "Квазар" в Киеве 400 ферм для майнинга криптовалюты, которые использовали для финансирования боевиков на Донбассе.

Об этом на брифинге 1 февраля сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Сегодня до обеда закончили ряд обысков в Киеве, Киевской области и Черкассах, по результатам которых была приостановлена ​​деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют, часть из которых через электронные кошельки QIWI и Яндекс-деньги, которые официально запрещены на территории Украины, направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов", - сказал Матиос. 

Он добавил, что во время обысков, в частности, на киевском ПАО "Квазар" на нескольких этажах изъяли более 400 ферм для майнинга криптовалют, более 1000 блоков питания, более 100 видеокамер, материнские платы, ноутбуки.

А также документы, которые "подтверждают перечисление средств на территорию РФ".

Кроме того, правоохранители установили, что по месту расположения ферм, в частности, в Черкассах, были незаконные врезки в электросеть, а неуплата за электроэнергию составляет около 800 тысяч гривен в месяц.

"Следствием установлено лицо, организовавшее это так называемое производство. Принимаются меры для установления местонахождения организатора", - подытожил Матиос.

Ирина Балачук, УП

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Темы: интернетобыскитерроризм
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