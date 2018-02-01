Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Здание "министерства обороны" обстреляли из противотанкового гранатомета - Рос СМИ

Четверг, 1 февраля 2018, 19:51

Боевики ОРДО заявили, что здание их "министерства обороны" обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на "депутата народного совета ДНР" Владислава Брига.

По его словам, вокруг от разрыва повреждены дома и разбиты окна, никто не погиб. Он добавил, что обстрелы делали из гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением.

"Депутат" ОРДО отметил, что в здании во время обстрелов находился "министр обороны ДНР" Владимир Кононов, он не пострадал.

Командование боевиков квалифицировало обстрел как теракт. Боевики обвиняют в обстреле "диверсантов ВСУ".

В сети уже разместили фото гранатомета, из которого якобы обстреляли здание.

 

Темы: ДонбассДонецкАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: