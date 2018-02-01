В ОРДО заявляют об обстреле здания "минобороны"

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Четверг, 1 февраля 2018, 20:51

Боевики ОРДО заявили, что здание их "министерства обороны" обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, жертв нет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на "депутата народного совета ДНР" Владислава Брига.

По его словам, вокруг от разрыва повреждены дома и разбиты окна, никто не погиб. Он добавил, что обстрелы делали из гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге, с самодельным дистанционным управлением.

"Депутат" ОРДО отметил, что в здании во время обстрелов находился "министр обороны ДНР" Владимир Кононов, он не пострадал.

Командование боевиков квалифицировало обстрел как теракт. Боевики обвиняют в обстреле "диверсантов ВСУ".

В сети уже разместили фото гранатомета, из которого якобы обстреляли здание.

 

Темы: Донбасс Донецк АТО война
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