38 нардепов в январе променяли Раду на отдых – КИУ

В январе 2018 года ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады.



Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, отмечая, что эта ситуация традиционна.



330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц.



Из них 38 – не проголосовали в январе ни разу (не нажали "за", "против", "воздержался").



В среднем один народный депутат принял участие лишь в 29% голосований.

Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, 9 являются членами фракции "Оппозиционный блок", 8 – внефракционных, 7 – БПП, 5 – "Видродження", 3 – "Батькивщина", по 2 – Радикальная партия Олега Ляшко, "Воля народа" и "Народный Фронт".



Среди депутатов, которые пропустили все голосования ВР, есть известные: братья Добкины, Рабинович, Тимошенко, Довгий, Мураев, Березенко и Ярош.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что в январе часть народных находились в неформальных отпусках; из 38 депутатов, которые не голосовали, 60% находились на момент голосований вне Верховной Рады.



"Показатели участия нардепов в голосованиях за январь значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: в декабре пропустили все голосования ВР 12 депутатов, ноябре – также 12 октябре – 10, сентябре – 19", – отметил он.

В январе состоялось 309 голосований. Среди прочего, приняли так называемый закон о реинтеграции Донбасса и закон о приватизации госимущества.



Народные депутаты, пропустившие все голосования Рады в январе 2018 года:

1. Фурсин И.

2. Солод Ю.В.

3. Добкин Д.М.

4. Добкин М.М.

5. Шаповалов Ю.А.

6. Березенко С.И.

7. Кацуба В.М.

8. Денисенко А.П.

9. Ефимов М.В.

10. Святаш Д.В.

11. Барвиненко В.Д.

12. Загорий В.

13. Жеваго К.В.

14. Мысык В.Ю.

15. Омельянович Д.С.

16. Витко А.Л.

17. Власенко С.В.

18. Довгий А.С.

19. Донец Т.А.

20. Звягильский Ю.Л.

21. Кацер-Бучковская Н.В.

22. Клюев С.П.

23. Константиновский В.Л.

24. Кривохатько В.В.

25. Бакулин Е.Н.

26. Мирошниченко Ю.Р.

27. Мураев Е.В.

28. Немыря М.

29. Ничипоренко В.М.

30. Онищенко А.Р.

31. Попов И.В.

32. Продан О.П.

33. Рабинович В.З.

34. Тимошенко Ю.В.

35. Усов К.Г.

36. Чепинога В.М.

37. Шурма И.М.

38. Ярош Д.А.