В московском метро деукраинизировали фреску

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Пятница, 2 февраля 2018, 13:05

Во время реставрации станции "Киевской" московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске - украинский венок на голове девушки заменили на косынку.

Об этом сообщает пресс-служба метро в ответ на вопрос блогера Рустема Адагамова в Twitter.

 

Там утверждают, что вернули картине оригинальный вид 1954 года, потому что тогда голову украинки на панно "Танцующие" покрывал платок.

"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы", - заявляет пресс-служба.

В качестве доказательства метрополитен выложил черно-белое фото.

 

По словам Адагамова, венок стал украшать голову девушки после реставрации станции в 1980 году.

Українська правда
Темы: Росcия метро скандал
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