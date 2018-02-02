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В московском метро деукраинизировали фреску

Пятница, 2 февраля 2018, 12:05

Во время реставрации станции "Киевской" московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске - украинский венок на голове девушки заменили на косынку.

Об этом сообщает пресс-служба метро в ответ на вопрос блогера Рустема Адагамова в Twitter.

 

Там утверждают, что вернули картине оригинальный вид 1954 года, потому что тогда голову украинки на панно "Танцующие" покрывал платок.

"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы", - заявляет пресс-служба.

В качестве доказательства метрополитен выложил черно-белое фото.

 

По словам Адагамова, венок стал украшать голову девушки после реставрации станции в 1980 году.

Українська правда
Темы: Росcияметроскандал
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