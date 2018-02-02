В московском метро деукраинизировали фреску
Во время реставрации станции "Киевской" московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске - украинский венок на голове девушки заменили на косынку.
Об этом сообщает пресс-служба метро в ответ на вопрос блогера Рустема Адагамова в Twitter.
Там утверждают, что вернули картине оригинальный вид 1954 года, потому что тогда голову украинки на панно "Танцующие" покрывал платок.
"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы", - заявляет пресс-служба.
В качестве доказательства метрополитен выложил черно-белое фото.
По словам Адагамова, венок стал украшать голову девушки после реставрации станции в 1980 году.