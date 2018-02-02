Луценко будет просить Раду снять неприкосновенность с Бакулина

Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Об этом на брифинге 2 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина", - сказал Луценко.

Он добавил, что представление внесут на следующей неделе, и оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Луценко добавил, что Бакулин является нардепом, но территорию Украины давно не посещал.

"Но, тем не менее, для любых дальнейших шагов – подозрения, объявления в розыск и т.д. – нам нужно разрешение Верховной Рады. Мы будем ходатайствовать о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что представление будет касаться просьбы на привлечение Бакулина к ответственности по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и другим статьям.

По словам Луценко, сейчас в деле о так называемых вышках Бойко осуждены два человека.

В частности, заместитель председателя правления "Черноморнефтегаза" Александр Кацуба, "который пошел на сделку со следствием и возместил 130 миллионов гривен в государственный бюджет", и работник НАК "Нафтогаз Украины" Шевченко, который "раскаялся и также предоставил важные данные для следствия".

Также направлен в суд обвинительный акт относительно еще одного работника "Черноморнефтегаза", имя которого пока не разглашают.

"Объявлено о подозрении и избрана мера пресечения двум лицам: председателю наблюдательного совета "Вернум банка" Наталье Игнатченко и Антону Фролову, ее подчиненному", - сказал Луценко.

Также он добавил, что сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывшего главу Нацбанка Сергея Арбузова, председателя правления "Черноморнефтегаза" Ясюка, его советника Сахилашвили, директора департамента Кудика, начальника отдела "ГАК" Черноморнефтегаз" Савчина.

"Также сегодня объявлено о подозрении и объявлено в розыск заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Корнейчука. Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления", - сказал Луценко.

Он добавил, что 2 февраля ГПУ обратилась к коллегам из Латвии с просьбой о сообщении о подозрении владельцу "Рижской судоверфи" Василий Мельнику.

"Самое главное, что мы получили информацию и выполняем замораживание и анализ движения денежных средств на счетах, на которые поступили разворованные средства в сумме около 144 миллионов долларов.

Это может вывести нас на другие подозрения и на другие представления в Верховную Раду, если будет доказано, что средства поступали из этих счетов на счета других должностных лиц украинского государства, или не государственных служащих на тот момент", - сказал Луценко.

Он отметил, что следствие планирует "выйти на всех участников организованной преступной группировки".

Как известно, Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

По данным "Украинской правды", в деле о "преступной организации Януковича" во главе с Сергеем Курченко, которое позволило осуществить спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента, есть 9 эпизодов.



Среди них – незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укранафта" на общую сумму 2,196 млрд грн, и "вышки Бойко" с незаконным завладением средствами ПАО "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,966 млрд грн.

27 января 2017 года Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки ПАО "Черноморнефтегаз", захваченные Россией в результате аннексии Крыма.

В декабре 2017 года Луценко сообщил, что "следствие по так называемым "вышкам Бойко" доходит до предъявления материалов на снятие депутатской неприкосновенности".

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств в отношении людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию в 2014 году.