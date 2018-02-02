СБУ задержала экс-"чиновника" оккупированного Крыма: приехал за биометрикой
Контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.
Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым.
После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационных властей "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".
В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России".
В СБУ отмечают, что деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонской области для решения личных вопросов.
Правоохранители задержали его при пересечении административной границы в пункте пропуска "Каланчак" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отмечает, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.
Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Следственно-оперативные действия продолжаются.