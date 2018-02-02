СБУ задержала экс-"чиновника" оккупированного Крыма: приехал за биометрикой

Контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.



Сотрудники СБ Украины установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым.

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После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационных властей "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".



В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России".



В СБУ отмечают, что деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.



Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонской области для решения личных вопросов.



Правоохранители задержали его при пересечении административной границы в пункте пропуска "Каланчак" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отмечает, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.



Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Следственно-оперативные действия продолжаются.