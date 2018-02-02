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Ядерная доктрина Трампа занимает более жесткую позицию в отношении России

Пятница, 2 февраля 2018, 21:41
Ядерная доктрина Трампа занимает более жесткую позицию в отношении России
Fortune

В администрации Дональда Трампа заявили, что продолжат политику в отношении ядерного оружия предшественника Барака Обамы, но займут более агрессивную позицию в отношении России.

Об этом сообщает АР.

У Трампа согласились, что США должны продолжить выполнять план своего предшественника для модернизации ядерного арсенала, в том числе новых бомбардировщиков, подводных лодок и ракетных комплексов на суше.

Как и Обама, Трамп считает, что ядерное оружие следует использовать только в "экстремальных условиях", однако не разъясняя, какими именно они должны быть.

Издание отмечает, что несмотря на предвыборные заявления Трампа, доктрина не предусматривает увеличения стратегического ядерного оружия США.

В документе отметили, что хотя контроль над вооружениями может способствовать интересам США, "дальнейший прогресс трудно предсказать" из-за российской агрессии в Украине и нарушений существующих соглашений об оружии.

В частности, в администрации Трампа считают, что действия России угрожают потенциальным просчетом, который может привести к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе.

В документе вспоминают российскую доктрину, согласно которой Москва может использовать или угрожать использованием ядерного оружия с меньшей мощностью в случае конфликта с Европой, считая, что такие действия заставят США и НАТО отступить.

"Последние российские заявления об этой доктрине ядерного оружия, очевидно, снижают предел для первого использования ядерного оружия в Москве", - отмечается в обзоре.

В Вашингтоне хотят убедить Россию, что она может столкнуться с "неприемлемо опасными затратами", если Москва будет угрожать Европе даже ограниченной ядерной атакой.

В ответ администрация Трампа предлагает двухэтапное решение.

На первом этапе предлагается модифицировать "небольшое количество" существующих дальних баллистических ракет, которые перевозятся стратегическими подводными лодками Trident. К ракетам хотят добавить ядерные боеголовки с меньшей мощностью.

На втором этапе, "в долгосрочной перспективе" США будут развивать ядерное оружие на крылатых ракетах, которые запускают на море. Таким образом, у Трампа хотят восстановить оружие, существовавшее во время "холодной войны", но от которого отказались в 2011 году во времена Обамы.

В Пентагоне ожидают, что Кремль может раскритиковать соответствующие намерения США.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампРосcияядерное оружие
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