Испания передала США российского хакера

2047 просмотров
Суббота, 3 февраля 2018, 01:33

Российский хакер Петр Левашов, которого подозревают в сотрудничестве с правительством РФ,  был экстрадирован из Испании в США.

Об этом заявило министерство юстиции США, пишет Reuters.

Прокуроры США обвинили Левашова в запуске ботнета Kelihos, сети из более чем 100 000 зараженных устройств, используемых киберпреступниками для распространения вирусов, вымогательства, рассылки фишинговых писем и других спам-атак.

Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.

В свою очередь, как пишет DW.com., адвокаты Левашова из Испании заявили, что он служил в российской армии и работал на партию "Единая Россия".

По мнению защиты, Левашов опасался, что его принудят передать американским властям конфиденциальную информацию, однако суд отверг этот аргумент.

Левашов был задержан 8 апреля в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом в соответствии с запросом США.

Темы: хакеры США Испания Росcия
powered by lun.ua
По теме
В Киеве открыли центр реагирования на киберугрозы в сотрудничестве с НАТО 2 февраля 2018, 11:52
Данные об атаках российских хакеров США получили от разведки Нидерландов 26 января 2018, 08:35
Хакеры из РФ сломали литовский новостной сайт и разместили фейк о министре обороны 19 января 2018, 08:49
Все новости
Главные новости
В штабе АТО сообщили о гибели бойца ВСУ
Мэттис ожидает, что ВР примет закон о национальной безопасности Украины
ООН: КНДР заработала $200 млн на экспорте угля и оружия
Полторак рассказал о сроках передачи Украине Javelin
Все новости
здоровье

Мучаетесь от мигрени - позаботьтесь о сердце

Кино

"Молодой Годар", "Игра Молли" и новая картина Вуди Аллена. 6 фильмов февраля