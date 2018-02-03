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Испания передала США российского хакера

Суббота, 3 февраля 2018, 00:33

Российский хакер Петр Левашов, которого подозревают в сотрудничестве с правительством РФ,  был экстрадирован из Испании в США.

Об этом заявило министерство юстиции США, пишет Reuters.

Прокуроры США обвинили Левашова в запуске ботнета Kelihos, сети из более чем 100 000 зараженных устройств, используемых киберпреступниками для распространения вирусов, вымогательства, рассылки фишинговых писем и других спам-атак.

Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.

В свою очередь, как пишет DW.com., адвокаты Левашова из Испании заявили, что он служил в российской армии и работал на партию "Единая Россия".

По мнению защиты, Левашов опасался, что его принудят передать американским властям конфиденциальную информацию, однако суд отверг этот аргумент.

Левашов был задержан 8 апреля в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом в соответствии с запросом США.

Темы: хакерыСШАИспанияРосcия
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