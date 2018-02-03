Наблюдателей ОБСЕ обстреляли на подконтрольной боевикам территории

На контролируемой терористами территории неизвестные открывали огонь в направлении наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом идет речь в отчете на сайте организации.

Наблюдатели сообщают, что инцидент произошел, когда патруль, состоящий из 6 человек, находился на заброшенной бензоколонке на дороге M04 примерно в 2,5 км к юго-западу от контролируемой боевиками "ДНР" Ясиноватой (в 16 км к северо-востоку от Донецка), примерно в 2 км от линии разграничения.

"В 14:08 пять членов SMM стояли между бронированными автомобилями СММ, когда они услышали шипящий звук трех пуль, пролетавших с запада на восток над их головами, и увидели, что одна из пуль ударила в землю в 10-15 метрах к востоку от СММ", - говорится в сообщении.

Патруль немедленно покинул район и благополучно вернулся в свою базу в Донецке.

Перед этим, как сообщается, в период с 13:00 до 13:50 наблюдатели зафиксировали 5 неопределенных взрывов, 11 выстрелов из вооружения БМП, 34 очереди и одиночных выстрелов из пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии 1-2 км с западной стороны.