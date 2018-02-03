Сутки в АТО: 4 обстрела, 3 бойцов ВСУ ранены

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Суббота, 3 февраля 2018, 08:05

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Основная огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась в светлое время суток. Как сообщается, агрессор продолжает применять минометы и пехотное вооружение.

На Донецком направлении противник почти 3 часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединский и Павлополь.

Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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