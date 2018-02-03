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На севере Сирии сбит российский штурмовик Су-25 - СМИ

Суббота, 3 февраля 2018, 17:10
На севере Сирии сбит российский штурмовик Су-25 - СМИ

Российский штурмовик Су-25 был сбит в районе, который находится под контролем повстанцев, недалеко от Ідлиба на севере Сирии.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, передает BBC.

По данным мониторов, пилот катапультировался перед катастрофой и был захвачен в плен.

BBC отмечает, что пока нет подтвержденных данных о судьбе пилота. Также неизвестно, кто именно сбил российский самолет и захватил пилота в плен.

Однако в соцсети Twitter группа Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, обнародовала сообщение и фото, что свидетельствуют о возможной гибели пилота.

В соцсетях также появилось видео, где показаны горящие обломки сбитого самолета. На одном крыле можно увидеть красную звезду.

Источник российского издания РБК в Минобороны РФ уже подтвердил, что сбитый самолет — российский.

Как известно, в северо-западной провинции Сирии является активной группировка "Hayat Tahrir al-Sham", которая связана с "Аль-Каидой".

Европейская правда

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