На севере Сирии сбит российский штурмовик Су-25 - СМИ
Российский штурмовик Су-25 был сбит в районе, который находится под контролем повстанцев, недалеко от Ідлиба на севере Сирии.
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, передает BBC.
По данным мониторов, пилот катапультировался перед катастрофой и был захвачен в плен.
BBC отмечает, что пока нет подтвержденных данных о судьбе пилота. Также неизвестно, кто именно сбил российский самолет и захватил пилота в плен.
Однако в соцсети Twitter группа Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, обнародовала сообщение и фото, что свидетельствуют о возможной гибели пилота.
В соцсетях также появилось видео, где показаны горящие обломки сбитого самолета. На одном крыле можно увидеть красную звезду.
#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 3, 2018
Источник российского издания РБК в Минобороны РФ уже подтвердил, что сбитый самолет — российский.
Как известно, в северо-западной провинции Сирии является активной группировка "Hayat Tahrir al-Sham", которая связана с "Аль-Каидой".