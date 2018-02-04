ДТП с участием 5 автомобилей в Киеве: 2 погибших

В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием 5 автомобилей. В результате столкновения 2 человека погибли, еще 3 пострадали.

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный". Информацию об аварии подтвердили и в Управлении патрульной полиции Киева, передает "Громадське".

Предварительно, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.

За несколько сотнен метров Mercedes въехал в Dacia - последнего отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал в 3 автомобиля.

На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и врачи "скорой".

До приезда "скорой" на месте погибли 2 пассажира Dacia.

Водителя Mercedes госпитализировали.