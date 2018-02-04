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Трамп назвал "американским позором" расследование его связей с РФ

Воскресенье, 4 февраля 2018, 03:17

Президент США Дональд Трамп считает "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР по обвинению его команды в связях с Россией.

Об этом он написал в Twitter.

"Российская охота на ведьм продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американская позор!", - подчеркнул американский президент.

"Доклад о злоупотреблениях высшего руководства ФБР и Министерства юстиции при ведении "российского дела" полностью реабилитирует команду Трампа, - добавил он.

Как сообщалось, республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАвиборы
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