Из-за непогоды обесточены почти 400 н.п. Больше всего во Львовской области
В ночь на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 220 н.п., Ивано-Франковской - 46 н.п., Закарпатской - 44 н.п., Тернопольской - 43 н.п., Ровенской - 22 н.п. , Черниговской - 18 н.п. и Сумской - 1 н.п.
ГСЧС также предупреждает, что в воскресенье в связи с метелями в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В горах Львовской области также ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, 4 февраля на реках бассейна Припяти продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м.
В связи ожидаемыми осадками на реках Карпатского региона также ожидаются подъемы уровней воды.
В результате переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни.