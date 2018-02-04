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Из-за непогоды обесточены почти 400 н.п. Больше всего во Львовской области

Воскресенье, 4 февраля 2018, 08:16

В ночь на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 220 н.п., Ивано-Франковской - 46 н.п., Закарпатской - 44 н.п., Тернопольской - 43 н.п., Ровенской - 22 н.п. , Черниговской - 18 н.п. и Сумской - 1 н.п.

ГСЧС также предупреждает, что в воскресенье в связи с метелями в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горах Львовской области также ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, 4 февраля на реках бассейна Припяти продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м.

В связи ожидаемыми осадками на реках Карпатского региона также ожидаются подъемы уровней воды.

В результате переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни.

Темы: погода
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