Украина поднялась в рейтинге экономической свободы, но худшая в Европе

Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.

Об этом говорится на официальном сайте центра.

Украина набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря положительным изменениям 8 из 12 показателей.

Существенные изменения сказались на монетарной свободе и свободе инвестирования, говорится на сайте центра.

Украина оценена последней среди 44 стран Европы, а ее рейтинг ниже региональных по общемировым показателям.

Heritage Foundation отмечает необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации государственных предприятий и совершенствования законодательной базы и верховенства права.

"Общий интерес западных реформ уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается", — говорится на сайте рейтинга.

В рейтинге учтены 12 свобод - от права собственности до финансовой свободы. Три показателя Украины оценены хуже, чем в прошлом году - право собственности, свобода торговли, целостность управления.

Показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Это четвертая категория в градации групп. Помимо стран с преимущественно несвободной экономикой выделяют страны: со свободной экономикой, преимущественно свободной экономикой, умеренно свободной экономикой и депрессивной экономикой.

Победителем нынешнего рейтинга стал Гонконг (результат — 90,2), далее следуют Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9), Ирландия (80,4).

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Украина заняла 166 место.

Рекомендуем почитать интервью соавтора рейтинга экономической свободы ЭП: Джеймс Гвартни: Украинцы успешные везде, кроме самой Украины

Экономическая правда