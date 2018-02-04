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Саакашвили обещает представить свое правительство и кандидатов в президенты

Воскресенье, 4 февраля 2018, 13:59

Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили обещает до следующего митинга 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты.

Об этом он заявил на вече на Европейской площади в воскресенье.

"До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать", - сказал он.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

По словам Саакашвили, на сайте "Руха новых сил" также будут опубликованы адреса депутатов, которые, по его мнению, должны голосовать за отставку президента Петра Порошенко.

 

"Мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Сформируем группы и поедем к ним домой. Будем наступать мирно", - заявил он.

"Мы расскажем, чего мы от них хотим. Мы хотим одного – убрать этих от власти мирно и самим уйти после этого", - добавил экс-президент Грузии.

 

В ходе вече Саакашвили зачитал список украинских военных, погибших в январе этого года.

"Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину", - заявил лидер "Руха нових сил".

Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.

"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.

Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.

"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили
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