Саакашвили обещает представить свое правительство и кандидатов в президенты
Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили обещает до следующего митинга 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты.
Об этом он заявил на вече на Европейской площади в воскресенье.
"До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать", - сказал он.
По словам Саакашвили, на сайте "Руха новых сил" также будут опубликованы адреса депутатов, которые, по его мнению, должны голосовать за отставку президента Петра Порошенко.
"Мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Сформируем группы и поедем к ним домой. Будем наступать мирно", - заявил он.
"Мы расскажем, чего мы от них хотим. Мы хотим одного – убрать этих от власти мирно и самим уйти после этого", - добавил экс-президент Грузии.
В ходе вече Саакашвили зачитал список украинских военных, погибших в январе этого года.
"Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину", - заявил лидер "Руха нових сил".
Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.
"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.