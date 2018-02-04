В понедельник в Украину вернутся холода, на западе - снегопады

В ближайшие дни на территории Украины ожидается существенное снижение температуры, в западных областях - снегопады.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей в связи со снегопадами и метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

5 февраля в Украине, кроме западных регионов - переменная облачность, без осадков, днем ​​температура снизится до -5...-7 в центральных и северных, ночью до -5...-12 градусов. В южных областях -1...+1 днем, -1...-3 ночью.

На западе - снег, температура днем ​​от -2...-7, ночью до -11 градусов, на Закарпатье и в Карпатах -5...-7.

6 февраля снег ожидается только в Черкасской и Кировоградской областях, в большинстве областей - переменная облачность. Днем на западе -3...-5, ночью до -14 градусов, в северных регионах днем ​​до -6, ночью до -13, на востоке днем ​​-1...- 3, ночью до -12 градусов, на юге -1 ... +1, ночью до -6.

4-5 февраля ожидается повышение уровня воды на р.Латорица - Чоп на 1,5 - 2 м, на р.Тыса - Чоп на 3-3,5 м, в пределах русла и без угрозы негативных последствий.

5-7 февраля, в связи со значительным похолоданием, на реках бассейна Припяти ожидается восстановление ледовых явлений с последующим ледоставом.

Украинская правда