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В рейтинге демократий Украину отнесли к "гибридному режиму"

Воскресенье, 4 февраля 2018, 17:20
В рейтинге демократий Украину отнесли к гибридному режиму

Украина заняла 83 позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit.

В обнародованном на прошлой неделе отчете Украина имеет общий балл 5.69.

При его определении учитывалось 5 аспектов - избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.

 

Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

Украину классифицировали как "гибридный режим".

В категории "избирательный процесс и плюрализм" наша страна набрала 6.17 баллов, "политическое участие" - 6.67, "политическая культура" - 6.25, "гражданские свободы" - 6.18. Меньше всего баллов Украина получила по показателю "функционирования власти" - лишь 3.21.

Из рейтинга можно легко увидеть, что, если бы показатель "функционирование власти" был выше, средний балл Украины был бы более 6-ти, и она была бы отнесена к категории "несовершенная демократия", а не "гибридный режим".

В 2016 и 2015 годах Украина имела несколько более высокий балл - 5.7, в 2006 и 2008 годах - 6.94.

 

В рейтинге Democracy Index 2017 первое место занимает Норвегия, набравшая 9,87 баллов. Последнее 167 место у Северной Кореи - 1.08 балла.

Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53), Венгрия (56), Румыния (64) и Грузия (79).

 

К авторитарным режимам отнесены Россия (135 место), Беларусь (138) и Казахстан (141).

В отчете также обнародован рейтинг свободы прессы за 2017 год.

 

Согласно ему, Украина получила 6 баллов из 10 и отнесена к странам с "преимущественно несвободной" прессой.

 

Наибольшее количество баллов (10) получили страны с "полностью свободной" прессой: Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и США.

Меньше всего (0 баллов) - Азербайджан, Беларусь, Китай, Северная Корея, Сирия, Турция, Узбекистан.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: рейтинг
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