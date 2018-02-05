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Сутки в АТО: 5 обстрелов, пострадали 3 бойцов ВСУ

Понедельник, 5 февраля 2018, 06:31

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых ранения получили двое украинских защитников, еще один - получил боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности.

Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того в вечернее время противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону украинских защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитником у Зайцевого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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