Сутки в АТО: 5 обстрелов, пострадали 3 бойцов ВСУ

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых ранения получили двое украинских защитников, еще один - получил боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности.

Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того в вечернее время противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе оккупанты выпустили в сторону украинских защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитником у Зайцевого.