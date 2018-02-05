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В реестр беглецов от алиментов попали депутаты и экс-министры

Понедельник, 5 февраля 2018, 15:26

Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в Twitter.

По его словам, в реестр заносятся все, кто имеет задолженность по выплатам более 3 месяцев. В системе уже более 75 тысяч записей.

Министр напомнил, что 6 февраля вступает в силу закон 7277 об усилении ответственности тех, кто системно уклоняется от уплаты алиментов.

"С 6 февраля к злостным неплательщикам алиментов будут применяться: временный запрет выезда за границу, ограничение в праве пользования транспортным средством, ношения оружия, а также общественно полезные работы, плата за которые пойдет на погашение задолженности", - рассказал Петренко.

Кроме того, пишет глава Минюста, в ближайшее время такие веб-страницы будут запущены в каждом регионе, созданы группы исполнителей для ликвидации задолженности и введен ежемесячный мониторинг действия закона.

По информации "Укринформа", на пресс-конференции в понедельник Петренко рассказал, что новый реестр удобен в пользовании - по фамилии и дате рождения можно найти человека, который имеет долг по алиментам.

По его словам, среди должников есть депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местных властей, силовых структур.

Министр отметил, что в реестре учитывается требование защиты персональных данных, поэтому информация в нем публична лишь отчасти. Например, в реестре не указывается домашний адрес должника.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

В середине декабря Петренко говорил, что с нового года Министерство юстиции намерено обнародовать реестр неплательщиков алиментов.

Украинская правда

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Темы: детиМинюстинтернет
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