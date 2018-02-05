Тимошенко полетела на завтрак в США

Делегация партии "Батькивщина" отправилась в США на молитвенный завтрак.



Об этом в понедельник сообщает пресс-служба партии.



"Делегация "Батькивщины" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведение ряда рабочих мероприятий", - говорится в сообщении.



Как известно, Национальный молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом состоится утром в четверг в Вашингтоне.

Это традиционное мероприятие, основанный президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Он продолжается каждый первый четверг феврале-месяце в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.