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Тимошенко полетела на завтрак в США

Понедельник, 5 февраля 2018, 15:33

Делегация партии "Батькивщина" отправилась в США на молитвенный завтрак.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба партии.

"Делегация "Батькивщины" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведение ряда рабочих мероприятий", - говорится в сообщении.

Как известно, Национальный молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом состоится утром в четверг в Вашингтоне.

Это традиционное мероприятие, основанное президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Оно продолжается каждый первый четверг февраля в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.

Александр Шумилин, УП

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Темы: БатькивщинаТимошенко
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