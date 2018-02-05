Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств посетит Ужгород

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Понедельник, 5 февраля 2018, 20:30

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер и заместитель министра иностранных дел Василий Боднар посетят Ужгород.

Об этом Боднар сообщил на странице в Twitter.

"Во исполнение поручений министра Павла Климкина 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в ​​Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л. Заньером и украинско-венгерские консультации", - написал он.

Как известно, в декабре 2017 в декабре глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область из-за "напряженности" в регионе, в частности, в связи с принятием закона об образовании.

Утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил этот инцидент.

Темы: Закарпатье ОБСЕ Венгрия МИД
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