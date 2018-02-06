Рада призвала президента Польши вернуться к конструктивному диалогу

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Вторник, 6 февраля 2018, 11:38

Верховная Рада призвала польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

За соответствующий проект постановления о Заявлении ВР в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши "антибандеровский закон" (№7553) проголосовали 6 февраля  242 депутата.

Украинские нардепы призвали президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность.

В документе в частности сказано, что Верховная Рады с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон о Институт национальной памяти, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов ".

По мнению нардепов, такое решение открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе, а откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказываются под угрозой уголовного преследования, что несовместимо с демократическими ценностями.

"Верховная Рада категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического" .- говорится в заявлении .

Нардепы также обращают внимание, что принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

"Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, совместное познание фактов истории, применения персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века...позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство ", - отмечено в заявлении.

Сенат Польши без изменений поддержал обновленный законопроект об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Законопроект также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Украина ранее призвала польского президента не подписывать принятые парламентом изменения.

Израиль также выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта о Институт национальной памяти.

Больше о конфликте читайте на сайте "Европравды": "За что хотят наказывать украинцев: детали и последствия скандального польского закона"

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада Польша
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