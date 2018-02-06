В МИД проверяют, ездили ли чешские политики в оккупированный Крым

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Вторник, 6 февраля 2018, 17:37

В Министерстве иностранных дел заявили, что проверяют информацию о том, что депутат Сената Чехии Ярослав Доубрави и другие чешские деятели ездили в аннексированный Крым, поскольку на опубликованных ими фото - российский Волгоград.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"С целью принятия оперативных мер реагирования на возможные провокации, МИД проверяет, действительно ли чешская делегация незаконно, в противоречие международному праву и законодательству Украины, посещала территорию оккупированного Крыма", - сказала пресс-секретарь.

Вместе с тем Беца отметила, что фотография, которая размещена в Facebook чешского активиста, была сделана не в Крыму, а в российском Волгограде в честь празднования 75-летнего юбилея победы в Сталинградской битве.

Ранее сообщалось, что аннексирован Россией Крым по собственной "частной инициативой" посетил депутат Сената Чехии Ярослав Доубрава, которому запрещен въезд в Украину, и еще ряд чешских деятелей.

Яна Миланова, УП
Темы: МИД Чехия Крым
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