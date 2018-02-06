В Белой Церкви начался набор в патрульную полицию

582 просмотра
Вторник, 6 февраля 2018, 19:05

В Белой Церкви начался набор в патрульную полицию, в зону ответственности полицейских войдут около 100 километров трассы международного значения - от столицы до границы Киевщины с Черкасской областью.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время запуска патрульной полиции в Белой Церкви.

"Это чуть более 100 километров трассы, который сейчас обслуживают полицейские города Киева", - отметил Князев.

По его словам, старт работы патрульной полиции в Белой Церкви позволит увеличить количество полицейских на трассе Киев-Одесса. Как отмечают в полиции, это будет способствовать снижению уровня аварийности на этом участке дороги.

Князев добавил, что сейчас одной из основных задач полиции является увеличение патрульных нарядов на трассах международного и государственного значения.

"Со дня на день будет анонсирован выход 210 нарядов патрульной полиции на трассах международного значения по всей стране. На сегодняшний день от 40 до 60 нарядов одновременно несут службу на трассах Украины", - рассказал глава Нацполиции.

Как известно, с 5 февраля экипажи патрульной полиции несут службу еще на 11 автодорогах Украины.

Темы: полиция Белая Церковь дороги
powered by lun.ua
По теме
В полиции Киева говорят, что выдворили грузинского "вора в законе" 6 февраля 2018, 15:54
Полиция насчитала 2,5 тысячи участников "Марша" Саакашвили 4 февраля 2018, 17:41
В центре Киева в воскресенье планируется три акции, движение перекрыто 4 февраля 2018, 09:51
Все новости
Главные новости
Золотовалютные резервы сокращаются второй месяц подряд
В оккупированном Крыму ОМОНовцы избили сына активиста
Рада снова не смогла подступиться к закону об Антикоррупционном суде
Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью
Все новости
Образование

Стартует регистрация на ВНО-2018. 5 шагов к успешной подачи документов

здоровье

7 удивительных вещей, которые делает с нашим телом ежедневная "планка"