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В Белой Церкви начался набор в патрульную полицию

Вторник, 6 февраля 2018, 18:05

В Белой Церкви начался набор в патрульную полицию, в зону ответственности полицейских войдут около 100 километров трассы международного значения - от столицы до границы Киевщины с Черкасской областью.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время запуска патрульной полиции в Белой Церкви.

"Это чуть более 100 километров трассы, который сейчас обслуживают полицейские города Киева", - отметил Князев.

По его словам, старт работы патрульной полиции в Белой Церкви позволит увеличить количество полицейских на трассе Киев-Одесса. Как отмечают в полиции, это будет способствовать снижению уровня аварийности на этом участке дороги.

Князев добавил, что сейчас одной из основных задач полиции является увеличение патрульных нарядов на трассах международного и государственного значения.

"Со дня на день будет анонсирован выход 210 нарядов патрульной полиции на трассах международного значения по всей стране. На сегодняшний день от 40 до 60 нарядов одновременно несут службу на трассах Украины", - рассказал глава Нацполиции.

Как известно, с 5 февраля экипажи патрульной полиции несут службу еще на 11 автодорогах Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияБелая Церковьдороги
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