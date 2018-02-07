Правительство предлагает заменить советское воинское приветствие на "Слава Украине"

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Среда, 7 февраля 2018, 00:42

Правительство предлагает законодательно закрепить военные приветствие "Слава Украине", "Героям слава".

Соответствующий законопроект № 7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной Раде, пишет УНИАН.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В частности, документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы ВСУ, заменив советское приветствие "Здравствуйте, товарищи", "Здравия желаем (желаю)" на "Слава Украине", "Героям слава".

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, которые находятся в строю или вне его, отвечают "Героям слава", - говорится в проекте закона.

Аналогичными фразами предлагается и прощаться, тогда как на сегодня уставная форма прощания звучит так: "До свидания, товарищи", "До свидания".

Кроме того, законопроектом предлагается сохранить приветствие "товарищ", когда военнослужащий обращается к министру обороны, который является гражданским лицом.

Так, предлагается в статье 53 устава закрепить, что во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "товарищ".

Темы: Вооруженные силы Кабинет министров
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