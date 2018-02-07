Додон: Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Киев - важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - сказал Додон, но не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.

Он также признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой, а на вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенком ответил "всему свое время".

Известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальных Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над этим регионом страны. В той войне на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы проходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).