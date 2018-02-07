Электромобиль Маска покинул орбиту Земли

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Среда, 7 февраля 2018, 06:56

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска самой мощной ракеты Falcon Heavy покинул орбиту Земли и двигается к Поясу астероидов.

Об этом глава компании Space X Илон Маск написал в Twitter.

"Третье возгорание успешно. Превзошел орбиту Марса и продолжил движение к Поясу астероидов", - написал Маск.

Как известно, это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты способной доставить людей на Марс. В ходе испытания на эллиптическую орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, был отправлен личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster с манекеном за рулем. В нем установлено несколько камер наблюдения.

Запуск состоялся со стартовой площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Именно с этой площадки стартовали ракеты Saturn V и несли астронавтов на Луну.

Темы: космос технологии
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