Электромобиль Маска покинул орбиту Земли

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки во время тестового запуска самой мощной ракеты Falcon Heavy, покинул орбиту Земли и двигается к Поясу астероидов.

Об этом глава компании Space X Илон Маск написал в Twitter.

"Третье возгорание успешно. Превзошел орбиту Марса и продолжил движение к Поясу астероидов", - написал Маск.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Как известно, это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты способной доставить людей на Марс. В ходе испытания на эллиптическую орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, был отправлен личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster с манекеном за рулем. В нем установлено несколько камер наблюдения.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Запуск состоялся со стартовой площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Именно с этой площадки стартовали ракеты Saturn V и несли астронавтов на Луну.