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Трамп поручил Пентагону провести большой военный парад в Вашингтоне

Среда, 7 февраля 2018, 07:37

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону запланировать большой парад вооруженных сил в Вашингтоне в этом году.

Об этом сообщает АPnews.

Отмечается, что Трамп хочет провести парад с маршем солдат и танками, "похожий на французский" (Трампа поразил парад в Париже в 2017 году).

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, Трамп хочет, чтобы Пентагон "изучил (возможность) празднования", которое позволит американцам показать свою благодарность военным.

Представитель Пентагона Чарли Саммерс добавил, что чиновники Пентагона знают об этом запросе и "рассматривают варианты", но не уточнил, когда парад может состояться.

Американские военные обычно принимают участие в маршах на День Независимости, 4 июля, и во время других праздников, чтобы поблагодарить военных и почтить память ветеранов. Однако такие парады обычно не включают показ военной техники.

По данным издания, Пентагон предпочтет провести такой парад в День ветеранов в ноябре, в частности, потому, что он совпадет со 100-летием победного конца первой мировой войны.

Джон Кирби, адмирал флота в отставке и бывший представитель Государственного департамента и Пентагона, считает, что большой военный парад в Вашингтоне – это плохая идея.

"Прежде всего, Соединенным Штатам не нужен парад или любой другой способ показать нашу военную силу. Мы делаем это каждый день в разном климате по всему миру", - сказал он.

Издание отмечает, что в сентябре прошлого года на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил о своей идее провести большой парад вооруженных сил в Вашингтоне 4 июля.

Темы: СШАВооруженные силы
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