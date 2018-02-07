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Из Инвестсовета исключили Ложкина и включили 4 иностранцев

Среда, 7 февраля 2018, 16:11

Экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина исключили из состава Национального инвестиционного совета, где он занимал должность секретаря.

Соответствующий Указ президента опубликован на его официальном сайте.

"Вывести из состава Национального инвестиционного совета Б.Ложкина", – говорится в указе Порошенко, который, согласно Указу "Вопрос Национального инвестиционного совета", является его председателем.

Отмечается, что временное исполнение обязанностей секретаря Совета должно быть возложено на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива.

Кроме того, тот же Указ президента предусматривает введение в состав Инвестсовета трех иностранных руководителей компании. В частности, речь идет про Ахмета Акча, являющегося председателем правления турецкой "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.", Теруо Асада, председателя правления японской "Marubeni Corporation", и Кунихару Накамура, президента и гендиректора группы японских компаний "Sumitomo Corp.".

Также, согласно Указу, в составе Совета должен быть утвержден старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" из США Джейми Миллер.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Как известно, 29 августа 2016 президент подписал указ о создании Национального инвестиционного совета, его секретарем был назначен Борис Ложкин.

В сентябре того же года Ложкин заявлял, что в 2017 году Национальный инвестсовет планирует привлечь $ 3-5 млрд. инвестиций.

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