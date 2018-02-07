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Депутат Пономарев отрицает уничтожение его компанией украинских танков

Среда, 7 февраля 2018, 19:12

Народный депутат Александр Пономарев отрицает, что его компания вместе с российскими спецслужбами поставляла некачественное масло для военной техники Вооруженных сил.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам нардеп.

"Последние исследования... показали, что вопрос в самих двигателях", – пояснил он.

Нардеп также отметил, что у него есть необходимые документы, свидетельствующие о надлежащем качестве масла.

Согласно постановлению Шевченковского райсуда, СБУ получило разрешение на доступ к банковской тайне в отношении "Торгового дома Агринол". В постановлении, в частности, речь идет о поставках этой компанией некачественного масла, что привело к выходу из строя 20 танков.

По словам Пономарева, никакой экспертизы проведено не было, а выводы следственного судьи были основаны исключительно на позиции следователя.

"Сейчас это решение находится в Апелляционном суде", – рассказал депутат.

Ранее народный депутат Сергей Соболев заявил с трибуны парламента, что компания нардепа из группы "Воля народа" Пономарева вместе с ФСБ РФ и Минобороны Украины поставляла некачественное моторное масло для военной техники ВСУ.

Позже Соболев на брифинге в среду заявил, что у него есть результаты проверок, которые свидетельствуют о других причинах выхода танков из строя.

"Причиной остановки являются полевые испытания, которые выявили факты попадания пыли и других веществ в двигатели без надлежащего очищения", – процитировал Соболев имеющиеся у него документы.

Он также отметил, что разборка танковых двигателей, результаты которой могли бы объяснить причины неисправностей, "по приказу одного из высоких чинов... остановлена".

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Вооруженные силы
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