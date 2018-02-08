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Конгресс США поддержал проект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Четверг, 8 февраля 2018, 02:50

Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности".

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

За принятие проекта проголосовали 404 конгрессмена.

"Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", - говорится в заявлении.

"В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - подчеркнули в посольстве.

Соавторами документа являются конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Отмечается, что перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован Сенатом и подписан президентом США.

Темы: СШАУкраинаинтернет
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