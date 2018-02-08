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Экс-командующий ВМС: В 2014 нужна была спецоперация по освобождению Крыма

Четверг, 8 февраля 2018, 11:32
Экс-командующий ВМС: В 2014 нужна была спецоперация по освобождению Крыма
focus.ua

Когда в феврале-марте 2014 года Россия осуществляла захвата Крыма, вооруженные силы Украины должны были провести антитеррористическую операцию по освобождению полуострова.

Об этом на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева заявил бывший командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.

По его словам, для разрешения ситуации, которая тогда сложилась в АРК, в Украине есть закон о терроризме, где четко определено, что делать в таких случаях.

"По моему мнению, надо было проводить антитеррористическую операцию", - отметил он.

Экс-командующий рассказал, как тогда в Крым стягивались войска Южного военного округа РФ и как действующее руководство вооруженных сил Украины на полуострове перешло на их сторону.

По словам Гайдука, ему лично также предлагали предать Украину и вступить в "армию Крыма", но он не согласился. Его два раза пытались арестовать и в конце концов автобусом отправили на материковую часть Украины.

Он сообщил, что 25 марта 2014 года украинские военные, которые оставались верны Украины и продолжали оказывать сопротивление захватчикам, начали выходить из Крыма.

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Евгений Кизилов, УП

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Темы: КрымЯнуковичоккупацияРосcия
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