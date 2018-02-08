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Экс-командующий ВСУ: Янукович не имел права просить Путина о войсках

Четверг, 8 февраля 2018, 13:18

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, по закону не имел права просить Россию о введении ее войск в свою страну.

Об этом в четверг на допросе по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева заявил бывший (до 18 февраля 2014 года) начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

На вопрос стороны обвинения, имеет ли право президент Украины обращаться к руководству другого государства об использовании его войск в своей стране, свидетель ответил: "Кроме тех случаев, когда принят закон Верховной Радой, это - учения и прочее, самостоятельно он этого делать не может".

Также один из прокуроров спросил Заману, существует ли порядок применения войск иностранных государств на территории Украины.

Экс-глава ВСУ ответил, что такого порядка не существует.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии журналистам заявил, что президент по Конституции имеет право обратиться к РФ с просьбой применить войска.

"Мы акцентировали внимание суда, что для решения этих вопросов есть 106-я статья Конституции, которая определяет президента как руководителя и человека, который является основным представителем Украины на международной арене. Ни одна статья Конституции не запрещает этого", - отметил он.

"Президент имеет право на международной арене в отношениях с другими государствами обращаться с вопросами, которые считает необходимыми для защиты страны и для защиты ее населения", - добавил юрист.

 
Фото: Евгений Будерацкий

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов УП

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Темы: ЯнуковичсудМайданВооруженные силыРосcия
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