Экс-командующий ВСУ: Янукович не имел права просить Путина о войсках

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, по закону не имел права просить Россию о введении ее войск в свою страну.

Об этом в четверг на допросе по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева заявил бывший (до 18 февраля 2014 года) начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

На вопрос стороны обвинения, имеет ли право президент Украины обращаться к руководству другого государства об использовании его войск в своей стране, свидетель ответил: "Кроме тех случаев, когда принят закон Верховной Радой, это - учения и прочее, самостоятельно он этого делать не может".

Также один из прокуроров спросил Заману, существует ли порядок применения войск иностранных государств на территории Украины.

Экс-глава ВСУ ответил, что такого порядка не существует.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии журналистам заявил, что президент по Конституции имеет право обратиться к РФ с просьбой применить войска.

"Мы акцентировали внимание суда, что для решения этих вопросов есть 106-я статья Конституции, которая определяет президента как руководителя и человека, который является основным представителем Украины на международной арене. Ни одна статья Конституции не запрещает этого", - отметил он.

"Президент имеет право на международной арене в отношениях с другими государствами обращаться с вопросами, которые считает необходимыми для защиты страны и для защиты ее населения", - добавил юрист.

Фото: Евгений Будерацкий

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов УП