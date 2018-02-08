Экс-глава Генштаба рассказал, кто требовал применить армию против Майдана

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Четверг, 8 февраля 2018, 15:03
mil.gov.ua

В феврале 2014 года руководители Минобороны, СБУ и ГПУ пытались убедить главнокомандующего ВСУ Владимир Заману направить армию на подавление протестов Евромайдана.

Об этом Замана заявил в четверг на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева.

"В течение недели совершались попытки подготовить приказ о применении Вооруженных сил Украины в Киеве", - заявил он.

По словам экс-командующего, это делал тогдашний министр обороны Павел Лебедев "с целью усиления объектов и наведения конституционного порядка в столице".

Он рассказал также, что 18 февраля 2014 года встречался с главой СБУ Александром Якименко и генпрокурором Виктором Пшонкой.

По словам Заманы, они пытались убедить его в том, что и законодательство, и введенный на тот момент план антитеррористической операции позволяют применить ВСУ для подавления акций протеста.

При этом, отметил он, о применении оружия его никто не просил.

Бывший главнокомандующий сообщил, что согласился лишь на переброску военных вертолетов в Васильков Киевской области.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Янукович Майдан Вооруженные силы армия
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