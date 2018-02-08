Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С территории России стреляли в сторону украинских пограничников - штаб

Четверг, 8 февраля 2018, 14:06
С территории России стреляли в сторону украинских пограничников - штаб

С территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, около 12:30 ч. из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.

 

"Украинская правда" обратилась за комментариями к Госпогранслужбе.

Украинская правда
Темы: Росcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Губернатор заявил, что на подлете к Белгороду сбили 2 воздушные цели
В РФ арестовали подозреваемых в "покушении" на Симоньян и Собчак, соратники заявляют о пытках
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: