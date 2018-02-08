С территории России стреляли в сторону украинских пограничников - штаб

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Четверг, 8 февраля 2018, 15:06

С территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, около 12:30 ч. из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.

 

Украинская правда обратилась за комментариями к Госпогранслужбы.

Украинская правда
Темы: Росcия граница
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