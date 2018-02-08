С территории России стреляли в сторону украинских пограничников - штаб

С территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



"Сегодня, около 12:30 ч. из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - говорится в сообщении.



Указывается, что военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.

"Украинская правда" обратилась за комментариями к Госпогранслужбе.