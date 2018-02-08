С территории России стреляли в сторону украинских пограничников - штаб
Четверг, 8 февраля 2018, 14:06
С территории России из стрелкового оружия стреляли в направлении украинских пограничных подразделений.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Сегодня, около 12:30 ч. из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Указывается, что военнослужащие не пострадали. Огонь не открывался.
"Украинская правда" обратилась за комментариями к Госпогранслужбе.
Украинская правда